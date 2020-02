Flames-Neue vom BVB

Bensheim.Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach fiebern dem nächsten Heimspiel entgegen. Die Flames empfangen am Samstag (15.) um 17.30 Uhr in der Weststadthalle den verlustpunktfreien Spitzenreiter Borussia Dortmund, der für HSG-Trainerin Heike Ahlgrimm auch am Saisonende ganz oben stehen wird.

Dennoch rechnen sich die Flames, die befreit aufspielen können, eine Außenseiterchance aus, „denn unsere Spielweise liegt dem BVB nicht“, so Ahlgrimm, die sich indes darauf freut, dass im Sommer von der Borussia mit U 20-Nationalspielerin Leonie Kockel (Bild) als erster Neuzugang für die nächste Saison eine hochtalentierte Linkshänderin nach Bensheim wechseln wird. hs

