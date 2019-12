Flames peilen Heimsieg an

Bensheim.Die Bundesliga-Handballerinnen beenden unmittelbar nach Weihnachten ihre wochenlange WM-Pause. Gleich heute Abend geht es für die HSG Bensheim/Auerbach wieder um wichtige Punkte: Die Flames treffen um 19.30 Uhr in der heimischen Weststadthalle auf den VfL Oldenburg. Dabei zählt für Trainerin Heike Ahlgrimm gegen den Tabellenneunten aus Norddeutschland nur ein Sieg, „wenn wir da bleiben wollen, wo wir derzeit sind“.

Die Flames rangieren auf Platz sechs (8:6 Punkte) und fühlen sich trotz der unrhythmischen Vorbereitung gut gerüstet für die anstehende Aufgabe, „denn in dieser Phase haben wir in den vergangenen Jahren immer gepunktet“, so Ahlgrimm. Nicht mehr auf der Verletztenliste steht Julia Niewiadomska. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.12.2019