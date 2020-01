Flames-Pleite in Buxtehude

Bensheim.Wieder einmal hat sich die HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Bundesliga durch eine Schwächephase um einen möglichen Erfolg gebracht. Beim Buxtehuder SV, der bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, gab es eine 23:29 (14:16)-Niederlage.

In der ersten Halbzeit spielten die Flames stark auf, führten über weite Strecken, gerieten dann aber in Rückstand und fanden nach der Pause nicht mehr zurück in die Spur. Buxtehude baute den Vorsprung schnell aus. Allerdings musste Trainerin Heike Ahlgrimm mit zwei Handicaps leben: Jessica Kockler hatte sich kurz vor der Abfahrt krankgemeldet, so dass nur eine Torhüterin zur Verfügung stand, dann verletzte sich Sarah van Gulik in der 41. Minute und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Weiter geht es schon am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Bietigheim. kr/eh

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020