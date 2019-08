Flames richten den Blick leicht nach oben

Bensheim.Die Bundesliga-Handballerinnen der Flames sind bereit für die dritte Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Das machte Trainerin Heike Ahlgrimm beim Community-Treffen in der Lounge des Bensheimer Luxor-Filmpalasts deutlich, zu dem am Mittwochabend Freunde und Förderer des Teams der HSG Bensheim/Auerbach eingeladen waren.

Ein konkretes Saisonziel soll intern zwar erst im Laufe der kommenden Woche festgelegt werden. Aber schon bei der Zusammenkunft im Kino wurde deutlich, dass es für das Team nach dem „sensationellen neunten Rang“ (Flames-Geschäftsführer Jörg Hirte) in der nun anstehenden dritten Bundesliga-Runde in Folge im Klassement (etwas) nach oben gehen soll. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.08.2019