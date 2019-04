Flames schließen Lücke auf Linksaußen

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach befindet sich in der Frauenhandball-Bundesliga in einer richtungsweisenden Phase: Unmittelbar vor dem Kellerduell am Samstag in der Weststadthalle gegen den SV Union Halle-Neustadt haben die Flames eine wichtige Personalie geklärt und Christin Kühlborn als weiteren Neuzugang präsentiert.

Die 25-Jährige kommt vom Zweitligisten SG Kirchhof, für den sie seit ihrer Jugendzeit aktiv ist und von dem im Sommer auch die holländische Kreisläuferin Dionne Visser nach Bensheim wechselt. Kühlborn spielt auf Linksaußen – auf dieser Position wird bei den Flames ein Platz frei, da Bogna Sobiech die HSG im Sommer in Richtung Dortmund verlässt.

Die Vorzeichen für das Spiel am Samstag sind klar: Bensheim hat einen Punkt Vorsprung auf Halle, das auf einem Abstiegsplatz rangiert. Ein Sieg wäre Gold wert, das Hinspiel hat die HSG 29:26 gewonnen. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.04.2019