Flames setzen eindrucksvoll weiteres Ausrufezeichen

Bensheim.Die Flames haben den Bann gebrochen und erstmals ein Bundesliga-Spiel in Bad Wildungen gewonnen. Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach setzten sich im Hessenderby mit 33:28 (15:15) durch und weisen damit ein positives Punktekonto (6:4) auf.

Neben den starken Nationalspielerinnen Julia Maidhof und Ines Ivancok fand Heike Ahlgrimm vor allem die Vorstellung von Isabelle Hurst bemerkenswert. „Hut ab vor ihrer Leistung.“ Die Kreisläuferin musste krankheitsbedingt das Freitagstraining ausfallen lassen. Nachdem sich Dionne Visser, die zweite Kreisspielerin, in der Anfangsphase der Partie eine Knieverletzung zuzog (Diagnose steht noch aus) und nicht mehr eingesetzt werden konnte, wurde der Part am Kreis zu einem Solo für Hurst. „Wir wussten nicht, ob Isabelle das körperlich durchhält und haben schon darüber nachgedacht, wen wir am Kreis bringen können“, erläuterte Ahlgrimm die Gedankenspiele auf der Bank. hs/eh

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.10.2019