Flames verzücken die Fans mit 32:23

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach feierte am vierten Spieltag der Frauenhandball-Bundesliga ihren ersten Saisonsieg – und der fiel mit 32:23 gegen die zuvor ebenfalls noch sieglose Neckarsulmer Sportunion sehr deutlich aus. Und das Ergebnis spiegelt auch den Spielverlauf wider, denn die Flames ließen sich nicht von einem 0:2-Rückstand nach 70 Sekunden beeindrucken, nahmen sofort das Heft in die Hand und sorgten mit einem Fünf-Tore-Vorsprung nach einer Viertelstunde früh für klare Verhältnisse. Diese Führung wurde auch dank der überragenden 16-fachen Torschützin Julia Maidhof und Torfrau Helen van Beurden kontinuierlich ausgebaut. Die 920 Zuschauer waren schon aus dem Häuschen, als Keeperin Jessica Kockler in der 21. Minute den ersten von insgesamt drei Siebenmeter parierte. kr/Bild: pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.10.2018