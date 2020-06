Flammender Appell auf Bergsträßer Bauwerken

Bergstraße.Mit „Night of Lights“, der Nacht der Lichter, machte die Veranstaltungsbranche am Montagabend bundesweit auf ihre wirtschaftlichen Probleme durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen aufmerksam. Insgesamt wurden knapp 9000 Gebäude in ein rotes Licht gehüllt. Auch in der Region setzten hier ansässige Firmen ein Zeichen. Zur Leinwand für einen flammenden Appell wurden neben weiteren Schauplätzen die evangelische Bergkirche in Zwingenberg (Bild li.), das Felsenmeer in Reichenbach (Mitte, unten), die Lindenfelser Burg (Mitte, oben) und in Bensheim u. a. die Stadtkirche Sankt Georg (Bild re.), das Varieté Pegasus, das Musiktheater Rex und das Parktheater. dr/Bilder: Ott/Steckel/Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.06.2020