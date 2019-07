Fliegen soll mehr kosten

Berlin.Mit der Forderung nach höheren Preisen im Flugverkehr stößt Umweltministerin Svenja Schulze auf Kritik in der großen Koalition. Die SPD-Politikerin will zunächst die Luftverkehrsabgabe in Deutschland erhöhen und drängt außerdem auf eine europaweite stärkere finanzielle Beteiligung der Flugbranche am Klimaschutz.

„Es kann nicht sein, dass auf bestimmten Strecken Fliegen weniger kostet als Bahnfahren“, schrieb Schulze bei Twitter. Kritik kam vom Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): „Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, über Einzelmaßnahmen zu diskutieren“, sagte er. „Vorpreschen“ trage nicht dazu bei, dass in der Bundesregierung eine Einigung auf ein Gesamtpaket für mehr Klimaschutz gelinge. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019