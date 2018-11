Fliegerbombe in Schwanheim entschärft

Bensheim.45 Minuten dauerte am Dienstagvormittag die Entschärfung einer Fliegerbombe in Schwanheim. Der 130 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war, wie berichtet, am Montag bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück an der Rathausstraße gefunden worden. 1000 Schwanheimer mussten deshalb gestern Morgen ihre Häuser verlassen, ein Großteil des Ortes war gesperrt.

Die Evakuierung verlief nach Angaben der Behörden reibungslos, zu Zwischenfällen kam es nicht. Auch der Kampfmittelräumdienst sprach nach der Entschärfung der beiden mechanischen Zünder von einem problemlosen Ablauf.

Insgesamt waren gestern 180 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DRK, THW und DLRG vor Ort. dr (Bild: Neu)

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.11.2018