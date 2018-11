Flitzeblitz in allen Gassen

MANNHEIM.Der Laie wird es auf den ersten Blick nicht erkennen. Unscheinbare, kaum sichtbare Details deuten jedoch unverkennbar darauf hin. Mögen es die sportlichen Lederhandschuhe sein oder der latente Griff am Gashebel? Vielleicht die lässige Haltung im Sattel des Paxters?

Karlheinz Nagel, seit nahezu 20 Jahren Geschäftsführer von Morgenpost Briefservice und PDK Pressedienst Kurpfalz, sitzt sicher im Sattel des Elektromobils Paxter, dem Elektro-Stolz der Logistikflotte von Morgenpost und Jetzat. Doch im wahren Leben kann ihm diese „lahme Kiste“ nur ein müdes Lächeln entlocken. Ihm, der im Morgengrauen als roter Blitz auf seiner Ducati im Nebel des Odenwalds die Grenzen der Physik neu definiert. Er, der als talentierter Jungmanager mit einem Firmen-Porsche den schnellen Goldrausch der Sperrmüll-Jahre (später Quoka) erlebt. Der NAGEL eben. Zu Hause nicht nur in Dresden und Berlin sondern seit vielen Jahren „heimisch“ in Mannheim.

Im Oktober 1999 startet seine Karriere beim Mannheimer Morgen als Vertriebsleiter durch und recht schnell gehört er mit „seiner“ Morgenpost zu den Pionieren im privaten Postmarkt in Deutschland. Immer vorne mit dabei. Der NAGEL eben. Früh erkennt er, dass Vollzeitbeschäftigung in der Zustellung und moderne Strukturen in den Medienvertrieben für die Herausforderungen der Zukunft unerlässlich sind. Seine Weitsicht und seine Expertise helfen ihm, frühzeitig Trends zu erkennen und umzusetzen. Ob Straßenautomat oder Nachtverkauf, wir haben es zusammen gewagt.

Wir als Partner in der Logistik und Zustellung sagen heute DANKE und GOODBYE. Es waren bewegte und spannende Jahre, immer zielorientiert und menschlich fair. Der NAGEL eben. Standhaft, auch bei Gegenwind. Für uns eine Konstante in einer nicht immer sturmfreien Umgebung. Sozial, gerade auch den kleinen Leuten in der Zustellung gegenüber, greifbar für wirklich jedermann. Aufrichtig bodenständig eben.

Und jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung im Odenwald. K & M stehen im Mittelpunkt. Dinge, für die das geschäftige Leben eines Zeitungsmanagers und Geschäftsführers keine Zeit übrig ließ. Jetzt heißt es, sich neu zu erfinden. Und: Genießen. Mehr Zeit für (S)ICH. Das wird ihm gelingen. Der NAGEL eben. Sich neu erfinden, das kann er. Wir wünschen dabei alles Gute sowie viel Lebensfreude, Gesundheit und nicht zuletzt Vergnügen!

Die Familien Horst und Christian Börstler sowie alle Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Börstler

