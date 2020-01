Flüchtlinge finden Arbeit

Ludwigshafen/Ellerstadt.Rund 200 Flüchtlinge haben über ein Pilotprojekt der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz in den vergangenen drei Jahren den Weg in den Arbeitsmarkt gefunden. Das sagte Kammerpräsident Albrecht Hornbach, als er am Dienstag im pfälzischen Ellerstadt Bilanz zu dem rund 250 000 Euro teuren Projekt zog. Dabei konnten Flüchtlinge, die aus ihrem Heimatland Berufserfahrung, aber kein Zeugnis mitbrachten, in drei- bis viertägigen „Kompetenz-Checks“ zeigen, welche beruflichen Fähigkeiten sie in der Praxis beherrschen – um damit bessere Chancen auf einen Job oder eine Ausbildung zu bekommen. tat

