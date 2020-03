Flüchtlinge sollen nach Wieblingen

Heidelberg.Das Ankunftszentrum für Geflüchtete soll von Patrick-Henry-Village (PHV) nach Heidelberg-Wieblingen umziehen: Das hat der Stadtentwicklungs-Ausschuss des Heidelberger Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung empfohlen. Dieser Kompromiss beendet einen langen Streit. Nach einem alternativen Standort wird seit Jahren gesucht, weil Heidelberg in der ehemals amerikanischen Siedlung PHV einen neuen Stadtteil entwickeln möchte. Nun hat der Gemeinderat das letzte Wort. Die endgültige Entscheidung wird für den 26. März erwartet.

Seit rund fünf Jahren sucht die baden-württembergische Landesregierung nach einem dauerhaften Standort für das Zentrum, das im Jahr 2015, als die Zahl der Flüchtlinge drastisch stieg, vorübergehend in der einst amerikanischen Siedlung untergebracht wurde. Als potenzielle alternative Standorte waren unter anderem Coleman und Spinelli in Mannheim sowie die Tompkins-Kaserne in Schwetzingen in Betracht gezogen, aber auch bald verworfen worden. In Heidelberg wurden zuletzt zwei Standorte diskutiert.

