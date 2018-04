Flüchtlingen zu Unrecht Asyl gewährt

Anzeige

Berlin.Die Bundesregierung sieht bei den Ermittlungen gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wegen unzulässiger Asylgewährung „sehr ernsthafte Verdachtsmomente“. Vor einer Bewertung müsse aber die Justiz ihre Arbeit machen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Erst danach könne über politische Konsequenzen gesprochen werden.

Die frühere Leiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen soll nach Angaben der dortigen Staatsanwaltschaft in 1200 Fällen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Die Beschuldigten haben demnach Flüchtlinge aus anderen Bundesländern zur Bremer Bamf-Außenstelle gebracht, die aber nicht zuständig war. Somit hätten die Flüchtlinge zu Unrecht einen positiven Asylbescheid bekommen. NDR, Radio Bremen und „Süddeutsche Zeitung“ berichteten sogar von rund 2000 Asylbescheiden. In den meisten Fällen ging es um Jesiden.

Die Ermittlungen wegen Verleitung zum Asylmissbrauch richten sich nicht nur gegen die Bamf-Mitarbeiterin, sondern auch gegen drei Rechtsanwälte, einen Dolmetscher und einen Vermittler. dpa