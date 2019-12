Flüchtlingskrise in Griechenland spitzt sich zu

Athen/Mannheim.Die Zahl der Flüchtlinge in Griechenland nimmt drastisch zu, die Situation in den dortigen Lagern verschlechtert sich deutlich. Darauf hat die griechische Regierung in Athen mit Nachdruck hingewiesen. Sie erwartet im kommenden Jahr rund 100 000 über die Türkei kommende Migranten auf den griechischen Inseln. „Die Krise ist aktuell, und sie ist gravierend“, sagte der Regierungsbeauftragte für die Erstaufnahme von Flüchtlingen, Manos Logothetis, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Seit Monaten kommen unzählige Flüchtlinge über die Türkei auf die Inseln in der Ägäis. Die Lage in den völlig überfüllten Registrierlagern gerät zunehmend außer Kontrolle, die Zustände dort sind nach Berichten humanitärer Organisationen dramatisch. Nach jüngsten Angaben des zuständigen Ministeriums in Athen harren in den Lagern der Inseln mehr als 41 000 Menschen aus. Das ist die höchste Zahl seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspakts im März 2016. Noch im April lebten auf den betroffenen Inseln nur 14 000 Migranten.

Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, sagte im Interview mit dieser Zeitung: „Griechenland wird mit der Flüchtlingssituation nicht allein gelassen.“ Internationale Rotkreuz-Organisationen seien vor Ort und leisteten Hilfe. Auch auf eine Zunahme der Flüchtlinge in Deutschland seien die Hilfsorganisationen vorbereitet. Das Deutsche Rote Kreuz habe in der Flüchtlingssituation der Jahre 2015 und 2016 gezeigt, dass es schnell und zuverlässig auf schwierige Ausnahmesituationen reagieren könne. Im Jahr 2015 kamen rund eine Millionen Schutzsuchende überwiegend aus den Kriegsgebieten in Syrien nach Deutschland.

Viele unbegleitete Kinder

Die Hilfsorganisation Human Rights Watch (HRW) appelliert an die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, unbegleitete Kinder und Jugendliche von den griechischen Flüchtlingsinseln zu holen. Allein auf Lesbos seien Hunderte Kinder unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt und erhielten keine Plätze in den überfüllten Räumlichkeiten für unbegleitete Minderjährige, teilte die Organisation am Mittwoch in Athen mit. Insgesamt befänden sich auf den griechischen Inseln der Ostägäis 1750 unbegleitete Kinder.

„Auf Lesbos müssen Hunderte Kinder selbst sehen, wie sie klarkommen, sie schlafen auf dem Boden auf Decken und Kartons und das Wetter wird schlechter“, sagte Eva Cossé, HRW-Fachfrau für Griechenland. Die Regierung in Athen habe sich im Oktober schriftlich mit der Forderung an das EU-Parlament gewandt, Verantwortung zu übernehmen und die Kinder europaweit zu verteilen. Nach Auskunft des zuständigen Ausschusses im EU-Parlament habe sich bis Anfang November nur ein Staat dazu bereit erklärt. dpa/mpt

