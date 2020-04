Föhr will Lamers folgen

Heidelberg.Der Kreisvorsitzende der CDU Heidelberg, Alexander Föhr (Bild), will Nachfolger des Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers werden. Das geht aus einem Brief hervor, den Föhr diese Woche an CDU-Mitglieder verschickte. Darin beschreibt der 39-Jährige es als „herausragende Aufgabe“, sich um die Nachfolge im Wahlkreis Heidelberg-Weinheim zu bewerben. Lamers hatte Anfang März bekanntgegeben, bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 – er ist dann 70 Jahre alt – nicht noch einmal anzutreten. lü

