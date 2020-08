Förderangebote auf der Kippe

Von Bertram Bähr

Mannheim. Massive Einschnitte bei Förderangeboten in Mannheimer Grundschulen befürchten Betroffene nach den Sommerferien. Sie verweisen auf ein Schreiben des Staatlichen Schulamts Mannheim an die Rektoren, in dem die Behörde dem „Pflichtunterricht höchste Priorität“ einräumt. Bedingt durch Corona, so das Schulamt auf Anfrage dieser Redaktion, könne es an Lehrern fehlen, die zur Risikogruppe gehörten. Deshalb müsse man einen Personalpuffer vorhalten.

Das führt unter anderem dazu, dass „zumindest vorläufig“ Angebote wie „Leseschulen“ und „Recheninseln“ gestrichen werden müssten. Jeweils drei dieser Einrichtungen gibt es in Mannheim, um Kinder mit Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche besonders zu fördern.

In den Grundschulen herrscht die Sorge, dass weitere Angebote auf der Strecke bleiben und es Abstriche etwa bei der Sprachförderung oder beim Schwimmunterricht geben könnte. Das Schulamt sagt dazu, man sei „noch in der Klärung“, was künftig angeboten werden könne.

Nach eigenen Angaben stellt das Schulamt rund 200 Lehrer für Grund-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen neu ein. Damit liege man für das Einzugsgebiet Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die Referendare, die bislang noch kein Deputat an einer Grundschule bekommen haben, müssen sich anderweitig umsehen. Denn das Land vermeldet auf seinem Portal für den Bereich Nordbaden keine offenen Stellen mehr. Gesucht werden nur noch Kräfte für befristete Krankheitsvertretungen.

Aber wenn man eine solche Stelle annehme, habe man keine Chance mehr auf ein festes Deputat, kritisiert eine Referendarin, die namentlich nicht genannt werden möchte, im Gespräch mit dieser Redaktion. Ihrer Einschätzung nach ist es in den Nachbarländern Hessen oder Rheinland-Pfalz „viel einfacher als in Baden-Württemberg“, dauerhaft ins Lehramt einzusteigen.

Bessere Chancen können sich Lehramtsanwärter auch in Bayern ausrechnen. Dort verkündete Kultusminister Michael Piazolo vor wenigen Tagen, nicht nur den Pflichtunterricht gewährleisten zu wollen. Daneben stelle man tausend neue Lehrer für die Verbesserung bisheriger Angebote, etwa im Bereich Informatik, Inklusion und Ganztag ein.

Außerdem geplant seien 800 Stellen für „Teamlehrkräfte“. Sie sollen Stammpersonal unterstützen, das wegen seines Corona-bedingten Gesundheitsrisikos keinen Präsenzunterricht geben kann. Es arbeitet dann mit seinem Vor-Ort-Pendant von zu Hause aus zusammen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020