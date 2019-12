Förderverein sucht Wohnungen

Bensheim.Der Verein Hilfe für Wohnungslose sucht Wohnraum, um dort jungen Wohnungslosen einen Neustart zu ermöglichen. In den vergangenen Jahren landeten immer mehr junge Menschen aus unterschiedlichen Gründen auf der Straße. Um ihnen eine lange „Karriere“ dort zu ersparen, will der engagierte Verein eine Unterkunft einrichten.

Der Vorstand um Elke Ditter nimmt sich dieses Projekts im neuen Jahr an. Der Verein würde als Vermieter auftreten. Benötigt werden mindestens zwei Wohneinheiten. In anderen Kreisen hat dieses Modell dazu geführt, den Betroffenen einen geregelten Alltag zu verschaffen. Ditter hofft, dass dies an der Bergstraße ebenfalls möglich ist. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019