Forderung nach offenen Tafeln

Ein Tafelhelfer holt Ware bei einem Supermarkt ab. Matthias Schmeing (mats)

Mannheim.Der Chef der Mannheimer Tafeln, Hubert Mitsch, befürchtet durch die Corona-Krise einen Anstieg der Armut in der Stadt. Mitsch appelliert an die Politik, Tafeln bei Infektionsschutz-Regeln mit Supermärkten gleichzusetzen – und diese so möglichst geöffnet zu halten.

Nach Angaben des Bundesverbands der Tafeln sind in Deutschland fast die Hälfte aller Tafeln, die Mitglieder im Verband sind, geschlossen. Hauptsächlich, weil die ehrenamtlichen Mitarbeiter durch ihr Alter der Risikogruppe angehören. Die drei Mannheimer Tafeln, die in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind, sind weiter geöffnet. Denn in der Neckarstadt, auf der Schönau und auf der Rheinau sind Hauptamtliche beschäftigt. Nach Angaben von Mitsch gibt es in Mannheim keinen Engpass bei den Spenden von Supermärkten an die Tafel. Die Tafeln würden vor allem Frischware wie Joghurt oder Obst verteilen – und diese erhielten sie weiterhin. see

