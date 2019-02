Forschung zum Anfassen: „InnoTruck“ in Bensheim

Bensheim.Der „InnoTruck“ des Bundesforschungsministeriums macht derzeit Station in Bensheim. Das fahrende Hightech-Labor steht noch bis heute Abend im Auerbacher Weg, und neben Schülern der umliegenden Schulen hat am Nachmittag auch die technikinteressierte Öffentlichkeit die Gelegenheit, die Ausstellung zu besichtigen. Im Inneren des zweistöckigen Trucks geht es um Forschung und Ideen für die Zukunft. Unter anderem können Besucher einem Roboter „über die Schulter schauen“. Mit dem Projekt will das Bundesministerium zeigen, wie Innovationen unser aller Leben positiv verändern können. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019