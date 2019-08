Forstamt dringt auf mehr Personal zum Schutz des Waldes

Eine bereits durch Dürre gestorbene Jungpflanze im Odenwald. © Caliskan

Rhein-Neckar.Wegen massiver Schäden in den Wäldern der Region muss aus Sicht des Forstamtsleiters im Neckar-Odenwald-Kreis mehr Personal eingestellt werden. Es würden dringend Waldarbeiter benötigt, die Hölzer abschlagen und neue Bäume in den Boden bringen, sagte Dietmar Hellmann im Interview mit dieser Zeitung. Auch mangele es an Forstleuten, die Zeit haben, sich durch Dürre und Borkenkäferbefall beschädigte Waldabschnitte anzusehen und entsprechende Rettungsaktionen zu starten. „Die Wälder benötigen finanzielle Mittel aus einer CO2-Abgabe, um die Schäden, die durch den Klimawandel entstanden sind, auszugleichen“, erklärte Hellmann, der gleichzeitig Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Forstleute ist.

Um den Wald in der Region widerstandsfähiger zu machen, werde man in Zukunft mit Baumarten arbeiten, die vergleichsweise resistent sind – wie die Douglasie.

Hellmann sagte, dass beim Thema „Waldsterben“ neben der Politik auch die Gesellschaft gefordert sei. „Die Menschen dürfen sich nicht darauf verlassen, dass die Forstleute schon alles alleine richten können.“ Sie könnten ihren Beitrag dazu leisten, indem sie auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen oder regionale Produkte bevorzugen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019