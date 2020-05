Fotograf Toscano blickt hinter die Masken

Mannheim.Nach seiner Serie „Gegen das Vergessen“ mit Porträts von Holocaust-Überlebenden nimmt der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano (kl. Bild) ein neues Projekt in Angriff: Der 47-Jährige fotografiert Menschen mit Corona-Maske, die er auf der Straße anspricht – etwa Kinder, Männer oder Frauen wie Jana G. (gr. Bild), die Toscano in der Ludwigshafener Lagerhausstraße antraf und fragte, ob er sie porträtieren und mit ihr reden darf. Die Augen spielten dabei eine große Rolle, sagte der Künstler dieser Redaktion. Es sei „verdammt schwer“, Gefühle zu erkennen. Seit 2015 tourt Toscanos Holocaust-Serie um die Welt und war in 20 Städten zu sehen, darunter in New York vor dem Haus der Vereinten Nationen. dms (Bild: Toscano)

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.05.2020