Frankfurt feiert seine Pokal-Helden

Frankfurt.Frankfurt im Ausnahmezustand: Der überwältigende Empfang in der Heimat wurde für die Pokal-Helden der Eintracht zum Triumphmarsch und wirkte wie ein Fanal für die Zukunft. Nachdem sich das Team von Trainer Niko Kovac im Finale von Berlin am Samstagabend mit 3:1 gegen den favorisierten FC Bayern durchgesetzt hatte, wurde die Mannschaft in Frankfurt – unser Bild zeigt Kevin-Prince Boateng auf dem Balkon des Römers mit dem DFB-Pokal – von Tausenden Fans gefeiert. Für die Eintracht ist es die erste Trophäe seit 30 Jahren. Münchens Coach Jupp Heynckes beendet seine Karriere dagegen mit einer schmerzhaften Pleite. red/BILD: dpa