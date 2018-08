Frankfurt schon raus

Die Frankfurter Salcedo (M.) und Rönnow (u.) sind geschockt. © dpa

Berlin.Die Bundesligisten RB Leipzig und FC Augsburg haben nach Anlaufschwierigkeiten die zweite DFB-Pokalrunde erreicht. RB gewann gestern beim Regionalligisten Viktoria Köln 3:1, Augsburg mühte sich beim TSV Steinbach zu einem 2:1. Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf dagegen lösten ihre Aufgaben ohne Mühe. Die Fortuna setzte sich bei Rot-Weiß Koblenz 5:0 durch, Hannover bei Drittligist Karlsruher SC 6:0.

Am Samstag waren Titelverteidiger Eintracht Frankfurt (1:2 in Ulm) und der VfB Stuttgart (0:2 in Rostock) als erste Bundesligisten gescheitert. Bayern München zitterte sich bei Regionalligist SV Drochtersen/Assel zu einem 1:0-Sieg. dpa

