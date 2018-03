Frankfurt vor der Oberbürgermeister-Wahl

Anzeige

Frankfurt.Bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt treten an diesem Sonntag (25. Februar) zwölf Kandidaten an – darunter auch Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD). Schärfste Konkurrentin dürfte CDU-Frau Bernadette Weyland sein. Auch die Grünen, die Linken und die Freien Wähler sowie die Satiriker von „Die Partei“ haben in der Mainmetropole (unser Bild) Kandidaten ins Rennen geschickt. Außerdem bewerben sich mehrere unabhängige Kandidaten, darunter der chinesische Unternehmensberater Ming Yang oder Lachtherapeut Hein Fischer. Ohne Rückendeckung seiner Partei tritt der ehemalige FDP-Stadtrat Volker Stein an. dpa/BILD: dpa