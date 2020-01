Franklin wächst weiter

Mannheim.Im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin sollen im Laufe dieses Jahres zahlreiche Häuser und Wohnungen bezugsfertig sein. Die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP rechnet damit, dass sich die Bewohnerzahl von aktuell 1200 bis Ende 2020 mehr als verdreifachen wird. Alles ist dann aber immer noch nicht fertig – das wird erst 2025 so weit sein, dann sollen auf dem früheren Kasernengelände rund 10 000 Menschen leben. In der zweiten Hälfte 2020 ist unter anderem der Baustart für eine große, bunte Reihenhaussiedlung geplant. Nach den Sommerferien soll der sanierte Sportplatz eröffnet werden. Unser Bild zeigt Franklin-Mitte – in diesem Bereich waren Ende 2017 die ersten Bewohner eingezogen. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020