Frankreich feiert

Paris.Frankreichs Weltmeister sind zurück: Nach dem Sieg bei der Fußball-WM in Russland ist das französische Team wieder in seiner Heimat und wurde dort triumphal empfangen. Das Flugzeug mit Trainer Didier Deschamps und den Spielern landete gestern Nachmittag mit Verspätung auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Kapitän Hugo Lloris verließ die Maschine als Erster mit dem WM-Pokal in der Hand. Die Mannschaft fuhr anschließend über die Champs-Élysées, wo sie bereits von Tausenden Fans erwartet wurde. Nach der Fahrt über den Prachtboulevard stand für Final-Torschütze Kylian Mbappé und seine Teamkollegen noch ein Empfang bei Präsident Emmanuel Macron im Élyséepalast auf dem Programm. dpa