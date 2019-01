Frau stirbt während Stau auf der A 8

Oberstdorf.Vor allem im Süden Bayerns und in Österreich kämpfen die Menschen weiter mit Schneemassen. Die Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau in Bayern sind weitgehend abgeschnitten. Fahrgäste der Regionalbahnen bei München mussten auch gestern mit gesperrten Strecken klarkommen. Seit Tagen schneit es vor allem im Alpenraum immer wieder.

Wegen Lawinengefahr hat die Gemeinde Oberstdorf in Bayern Zufahrten zu zwei Tälern gesperrt. Rund 65 Anwesen, darunter mehrere Hotels, seien davon betroffen, sagte eine Pressesprecherin der Gemeinde.

Auf der A 8 (München – Stuttgart) saßen in der Nacht zu gestern Hunderte Autofahrer wegen Schneefall und Glätte fest. In dem Stau starb eine 54-Jährige bei Dornstadt, die allein in ihrem Auto saß. Ob die Frau an Kälte oder wegen gesundheitlicher Probleme starb, stehe noch nicht fest, so ein Polizeisprecher. dpa

