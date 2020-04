Frauen mehr belastet

Mannheim.In der Corona-Krise tragen die meisten berufstätigen Mütter eine höhere Last als die Väter – und sind deshalb am Arbeitsplatz benachteiligt. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Mannheim um die Ökonomin Michèle Tertilt. Der Studie zufolge müssen sich zum Beispiel vor allem die Frauen um die Kinder kümmern, die wegen der geschlossenen Schulen zu Hause bleiben. Dadurch werde den Frauen erschwert, ihrer regulären Arbeit nachzugehen. Tertilt zufolge könnte sich dennoch etwas bei der Rollenverteilung ändern – nach der Krise. Denn viele Männern, deren Frauen zum Beispiel in Krankenhäusern beschäftigt sind, müssten erstmals voll die Kinderbetreuung übernehmen. Das könnte Tertilt zufolge die Normen ändern. be

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020