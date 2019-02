Frauen-Nachttaxi soll 2019 kommen

Mannheim.Ob bald auch in Mannheim ein Frauen-Nachttaxi fährt, entscheidet der Gemeinderat am 12. März. Das besondere Angebot, das in Heidelberg und anderen Städten der Region bereits im Einsatz ist, soll Mädchen und Frauen das ganze Jahr über zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens zur Verfügung stehen.

Das Konzept könnte noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Für die Jahre 2019 bis 2021 stehen laut Beschlussvorlage jeweils 25 000 Euro zur Verfügung. Vorgesehen ist, dass Nutzerinnen einen Zuschuss von sieben Euro für jede Fahrt von der Stadt erhalten.

Besonders geschulte Fahrer der Taxi-Zentrale Mannheim sollen alle weiblichen Jugendlichen ab 14 Jahre und Frauen, die im Stadtgebiet unterwegs sind, sicher nach Hause bringen. Männliche Fahrgäste unter 14 Jahren dürfen die Frauen begleiten. Der Zustieg soll im gesamten Stadtgebiet möglich sein. Benutzerinnen können ein Taxi mit entsprechendem Aufkleber heranwinken oder telefonisch bestellen. baum/mira

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019