Frauen sind an der Spitze

Mannheim.Die Frauen in der deutschsprachigen Rapmusik werden immer erfolgreicher. Mit mehr als 2,4 Millionen Abrufen allein beim Musikstreamingdienst Spotify ist etwa Rapperin Loredana (25, „Medusa“) derzeit mit ihrem Lied „Kein Hunger“ auf Platz 5 der internationalen Charts in Deutschland – weit vor US-Superstars wie Ariana Grande (11), Justin Bieber (22) oder Billie Eilish (37). Damit begibt sich Loredana auf die Spuren von Shirin David, die mit „Supersize“ 2019 erstmals das Soloalbum einer deutschsprachigen Rapperin auf Platz 1 der Charts platzierte. Die Vorreiterinnen im Frauenrap lebten in den 1990ern in Heidelberg und Frankfurt: Es waren Cora E und Sabrina Setlur. dms

