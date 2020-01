Frauen ziehen in Elferrat ein

Lorsch.Für Lorsch ist es eine Premiere. Erstmals werden bei den Närrischen Drei (N 3), einer der beiden großen Fastnachtsvereine in der Klosterstadt, auch Frauen zum Elferrat gehören. Acht Damen werden sich bei den beiden Sitzungen in dem zuvor ausschließlich Männern vorbehaltenen Gremium abwechseln. Nach Angaben von N 3-Vorsitzendem Daniel Helwig habe man die Neuerung schon seit längerer Zeit geplant und in diesem Jahr umgesetzt.

Die Fastnachter in Lorsch stehen in den Startlöchern: Närrische Drei, Bürgerfunken und Frauenbund laden zu Sitzungen ein. Am 22. Februar stürmen die Narren das Rathaus. Abschließender Höhepunkt wird dann der 60. Lorscher Umzug sein, der sich an Fastnachtsdienstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr in Bewegung setzen wird. kel

