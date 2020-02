Frauenquote für Vorstände?

Berlin/Mannheim.Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will für Vorstände großer Unternehmen eine Quote von mindestens einer Frau einführen. Die Regelung soll für Börsenunternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern und mindestens vier Vorstandsmitgliedern gelten, sagte Giffey dem Südwestrundfunk (SWR).

„Wir halten das für absolut zeitgemäß“, betonte Giffey. Ein entsprechender Gesetzentwurf liege im Kanzleramt. Eine Verständigung mit dem Koalitionspartner Union steht allerdings noch aus.

Viele Unternehmen der Region, die von einer solchen Quote betroffen wären, wollten sich am Montag auf Nachfrage nicht konkret zu dem Gesetzentwurf äußern. Gleichwohl spielt das Thema Frauenförderung bei zahlreichen Firmen eine Rolle.

Die BASF berief mit Margret Suckale 2011 erstmals eine Frau in ihren Vorstand. Seit 2017 legt eine Vereinbarung des Aufsichtsrats fest, dass mindestens eine Frau dem Vorstand angehören muss. Flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten und Teilzeitangebote sollen laut einer Sprecherin auch Frauen im Ludwigshafener Chemiekonzern ermöglichen, das berufliche und private Leben besser zu vereinen.

MVV-Personalvorstand Verena Amann äußerte sich auf Nachfrage dieser Zeitung positiv über eine Frauenquote. „Es gibt Kontexte, wo sie sinnvoll ist, weil die Strukturen so träge sind, dass es viel zu lange dauerte, bis die Frauen in den Führungspositionen von alleine nachwachsen.“ Amann ist das erste weibliche Vorstandsmitglied des Energieversorgers. Die Gruppe strebt einen Frauenanteil von 35 Prozent in Führungspositionen an.

SAP peilt Erhöhung an

Jennifer Morgan, Co-Vorstandsvorsitzende der SAP, sieht sich als aktive Frauenförderin, hält eine Quote aber nicht für zielführend. Gleichwohl will der Walldorfer Softwarekonzern den Frauenanteil in Führungspositionen von derzeit 26,4 auf 30 Prozent erhöhen und hat zahlreiche Förderprogramme für Frauen aufgelegt. Bei Südzucker und dem Pharmahändler Phoenix gibt es nach eigenen Angaben keine speziellen Programme, um den Anteil von Frauen in der Chefetage zu erhöhen.

Während der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub eine gesetzliche Vorgabe grundsätzlich ablehnt, ist für Wirtschaftswissenschaftlerin Alexandra Niessen-Ruenzi von der Universität Mannheim eine Quote der „nächste logische Schritt, wenn man zügig den Anteil Frauen in Führungspositionen erhöhen will“.

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums teilte mit, dass der Gesetzesentwurf dem Ministerium noch nicht vorliege. „Sobald er uns übermittelt wird, werden wir diesen genau prüfen.“ (mit dpa)

