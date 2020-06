Freibad öffnet unter Auflagen

Das Lindenfelser Freibad öffnet im Juli unter Auflagen. © Funck

Lindenfels.Die Badesaison in Lindenfels wird zum Beginn der Sommerferien unter Corona-Bedingungen starten. Das hat die Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen. Angedacht ist der 6. Juli als Termin, wobei noch eine Wasserbeprobung und das Einverständnis des Kreisgesundheitsamts ausstehen.

Wenn die Freizeiteinrichtung am Almenweg dann öffnet, können die Besucher sie nach vorheriger Anmeldung in zwei Schichten pro Tag besuchen. Sprungturm, Planschbecken, Umkleiden und Volleyballfeld bleiben geschlossen. Auf einen Sicherheitsdienst wird zunächst verzichtet. Nach 14 Tagen will die Stadtverwaltung entscheiden, wie es weitergeht. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.06.2020