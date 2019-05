Freibad-Saison in Lorsch eröffnet

Lorsch.In Bensheim und Heppenheim wurde die Freibad-Saison am 1. Mai eröffnet, auch im Waldschwimmbad Lorsch (Bild) kann man jetzt wieder seine Bahnen ziehen. Auf 22 Grad wurde das Wasser zum Start des Betriebs gestern gewärmt, was bei den Schwimmern am frühen Morgen angesichts der noch kühlen Außentemperaturen sehr gut ankam. Geöffnet ist das Lorscher Freibad, für das der Bensheimer Energiedienstleister GGEW im vorigem Jahr die Betriebsführung übernommen hat, täglich von 8 bis 20 Uhr. Die Eintrittspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Auffallendste Neuerung auf dem Freizeitgelände ist der neu verpachtete Kiosk, der ab sofort täglich geöffnet ist und auch warme Küche bietet. Die Freibad-Saison in Lorsch läuft bis Mitte September. / sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.05.2019