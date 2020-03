Freier Eintritt zur Eröffnung

Kostbare Bücher aus der Kurfürstenzeit sind im Schloss zu sehen. © Tröster

Mannheim.Nach mehr als einjähriger Schließung werden am Freitag das Mannheimer Schlossmuseum und die 13 rekonstruierten historischen Räume im Mittelbau wieder geöffnet. Seit Anfang März 2019 musste die Klimaanlage, die schon zwei Jahre vor der 2007 erfolgten Eröffnung des Schlossmuseums installiert worden war, komplett ausgetauscht und vorsichtig neu eingestellt werden. Dafür investierte das Land 2,2 Millionen Euro. Zur Wiedereröffnung sind am Freitag und Samstag der Eintritt sowie die Teilnahme an zahlreichen Führungen frei. Zudem präsentiert das Schlossmuseum künftig in Wechselausstellungen wertvolle Druckwerke des 18. Jahrhunderts aus der berühmten Hofbibliothek des Kurfürsten Carl Theodor. Es sind Leihgaben der Universitätsbibliothek Mannheim, die sonst nicht zugänglich sind. pwr

