Freikarten-Verlosung für Flames-Spiel gegen Dortmund

Bergstraße.Der Bergsträßer Anzeiger verlost auch in dieser Saison 50 Freikarten für ein Match der HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Bundesliga. Diesmal gibt es die Tickets für das nächste Heimspiel am 15. Februar (Samstag, 17.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund zu gewinnen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur per E-Mail möglich, Einsendeschluss ist am kommenden Freitag (31.) um 12 Uhr. kr/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.01.2020