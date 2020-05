Freiluft-Gottesdienst mit Ballons auf Franklin

Mannheim.Mit einem regionalen ökumenischen Open-Air-Festgottesdienst im Neubaugebiet Franklin in Mannheim-Käfertal haben die evangelische und die katholische Kirche Christi Himmelfahrt gefeiert. Teilnehmen durften wegen der Regeln zur Corona-Pandemie nur 100 Menschen. Die Sitzplätze mit dem vorgeschriebenen Abstand markierten Luftballons. Und diese – mit auf anhängenden Karten geschriebenen Fürbitten, Wünschen, Sehnsüchten und Gebeten – ließen die Besucher dann zwischen Glaubensbekenntnis und Vaterunser in den Himmel steigen. Auch viele andere Gemeinden begingen den Feiertag mit Freiluft-Gottesdiensten, da hier mehr Teilnehmer zugelassen sind als in Kirchen. pwr

