Freude über Baustopp in der Au

Mannheim.Der Baustopp in der Feudenheimer Au hat bei Naturschützern große Freude ausgelöst. So bei Bürgerinitiativen und beim BUND Mannheim, der gegen den Bau von neuen Kleingärten im Landschaftsschutzgebiet Widerspruch beim zuständigen Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe eingelegt hatte. Das RP hatte in dieser Woche aus naturschutzrechtlichen Gründen den Baustopp verhängt (wir berichteten). Die Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft wollte mit dem Bau von 26 neuen Parzellen mit 13 neuen Lauben Kleingärtner entschädigen, die wegen des geplanten Baus des Radschnellwegs durch die Au ihre Gärten aufgeben müssen. Dieser Ausgleich sei nun offen, sagte die Stadt. stp

