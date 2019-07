Freude über Ferien: Der Südwesten macht Urlaub

Mannheim.. Schulfrei – darüber freuen sich nicht nur die Viertklässler an der Alfred-Delp-Schule in der Gartenstadt. In ganz Mannheim und Baden-Württemberg haben am Freitag die Sommerferien begonnen. Damit sind zurzeit in allen Bundesländern gleichzeitig Ferien. In der Grundschule in der Gartenstadt ist es Tradition, dass alle Viertklässler weiße T-Shirts tragen – auf denen dann alle, ob Schüler oder Lehrer, unterschreibenKindern und Erwachsenen gleichermaßen rät Psychologin Friederike Gerstenberg bewusste Langeweile: Das Nichtstun sollte Bestandteil des Alltags sein, sagt sie. .lia/mad (Bild: Wazulin)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019