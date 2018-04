Freundlieb nur bis 2019

Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb strebt keine zweite Amtszeit an. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte die SPD-Politikerin, dass sie aus Altersgründen im kommenden Jahr nicht noch einmal antreten werde. Freundlieb ist in der vergangenen Woche 65 Jahre alt geworden und damit derzeit die älteste Bürgermeisterin in Mannheim. In Baden-Württemberg dürfen Bürgermeister bis zum Ende des 73. Lebensjahres im Amt bleiben.

Die Dezernentin für Kinder, Jugend, Familie und Gesundheit kündigte an, ihr Amt „bis zum allerletzten Tag“ im Oktober 2019 ausfüllen zu wollen. Ihr Bürgermeisterposten steht derzeit der SPD zu. Allerdings finden vor Ende von Freundliebs Amtszeit noch Kommunalwahlen in Mannheim statt. bro