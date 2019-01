Freundschaft neu beschworen

Aachen/Mannheim.In schwierigen Zeiten für die EU haben Deutschland und Frankreich mit einem neuen Freundschaftspakt ein Zeichen der Solidarität gesetzt. 56 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrages unterschrieben gestern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Staatspräsident Emmanuel Macron in Aachen den deutsch-französischen Vertrag. Damit wollen beide Länder auch ihrer europäischen Verantwortung gerecht werden.

Das Dokument legt fest, dass Deutschland und Frankreich ihre Zusammenarbeit unter anderem in der Europapolitik verstärken und sich für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einsetzen wollen. Merkel hob besonders die militärische Zusammenarbeit und den gegenseitigen Beistand im Falle eines Angriffs hervor.

„Wissen, wo das endet“

Am 22. Januar 1963 hatten in Paris der damalige Kanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle nach zwei Weltkriegen den ersten deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Mit dem „Aachener Vertrag“ werde das Fundament der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern erneuert, betonte Merkel. Dies sei angesichts der aktuellen Krisen notwendig. Mit Großbritannien werde erstmals ein Land die EU verlassen, der Multilateralismus werde weltweit in Frage gestellt. Macron warnte vor Gefahren des Nationalismus. Die Bedrohung komme nicht mehr vom Nachbarn, sagte er mit Blick auf Deutschland und Frankreich: „Sie kommt von außerhalb Europas, und aus dem Inneren unserer Gesellschaften, wenn wir es nicht schaffen, auf die aufbrausende Wut zu antworten.“ Macron ist mit Massenprotesten der „Gelbwesten“ konfrontiert.

Frankreichs Ex-Innenminister Matthias Fekl hält die deutsch-französische Freundschaft für wichtiger denn je. Wenn sich die beiden Länder über Strategien einig seien und diese offen den anderen Partnerländern vorschlagen würden, „dann kommt Europa voran. Wenn nicht, dann stagniert Europa“, sagte er dieser Zeitung. Gegen nationalistische Idee müsse man vorgehen, „denn wir wissen, wo das enden kann. Und unsere beiden Länder wissen besonders gut, was es heißt, das Nachbarland nicht zu verstehen, nicht miteinander zu diskutieren, nicht miteinander befreundet zu sein.“ David Linse, Leiter des kommunalen Fachbereichs Internationales in Mannheim, betont die Bedeutung der Städte bei der europäischen Einigung. So hätten Mannheim und seine französische Partnerstadt Toulon schon 1959 die „europäische Einheit“ als gemeinsames Ziel genannt. dpa/bro/mad

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019