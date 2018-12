Was wünscht du dir zu Weihnachten?”, ruft Louisa ihrer Schwester Marika im Nachbarzimmer zu. „Neue Ski, ein Computerspiel, noch ein Computerspiel, eine DVD, Lego Technik, einen Stofftierdackel, Schokoriegel und dass du weniger herumbrüllst“, schreit Marika zurück.

Eine ganze Weile fliegen die Worte zwischen den Schwestern noch hin und her. Irgendwann ist Marika still. Louisa steht auf, tippelt über den Flur an die halboffene Tür zu Marikas Zimmer, schlängelt sich durch und sieht ihre Schwester auf dem Bett liegen.

„Hat dir Oma erzählt, was sie sich als Kind zu Weihnachten gewünscht hat? Im Krieg?“

Marika starrt auf ihr Handy und murmelt nur: „Keine Ahnung, wahrscheinlich Frieden oder so etwas?“ Louisa dreht sich um, wandert zurück in ihre vier Wände und wiederholt langsam und immer wieder Marikas Worte „... Frieden oder so etwas ...“ Sie sinkt auf ihren Schreibtischstuhl, nimmt den Stift, zeichnet Kringel und Kreise und irgendwann ein Paar Ski auf den Wunschzettel, aber dann streicht sie alles wieder durch. Wünschen kann so schwer sein ...

Als ihr Vater zum Abendessen ruft, kommt ihr plötzlich eine neue – eine komplett andere – Idee. „Bist du ganz sicher?“, fragen ihre Eltern. Louisa nickt.

Wenige Tage später am Weihnachtsabend kribbeln Louisas Finger und ihre Hände sind feucht, aber sie will sich nichts anmerken lassen. Still schaut sie zu, wie Marika sich auf all die Geschenke stürzt. Das Papier fliegt nur so durch die Luft.

Irgendwann liegt unter dem Christbaum nur noch ein kleines Kuvert mit der Aufschrift „Für Louisa”. Vorsichtig öffnet sie die Schleife und fingert ein Stück Papier heraus. Ein Gutschein. Darauf steht in Großbuchstaben: BROT.

Schwester Marika ruft: „Für den Bäcker? Wir haben doch genug zu Essen!“ „Brot“, wiederholt Louisa mit leiser, fast gebrochener Stimme. „Eine extra Scheibe Brot. Das hat Oma sich damals zu Weihnachten gewünscht.“ Ihre Augen werden feucht. „Wir haben genug zu Essen, aber leider nicht alle Menschen. Ich möchte gerne denen, die nicht so viel haben, etwas schenken.“

„Such dir einen Tag aus. Wir fahren dann mit dir wie abgemacht ins Obdachlosenheim“, sagt ihre Mama. Marika starrt lange auf ihren Geschenke-Berg und fragt dann schüchtern: „Was meint ihr? Brauchen die auch einen Stofftierdackel?”

Louisa nimmt ihre Schwester in den Arm und sagt: „Ganz bestimmt.“

Agnes (29) ist eine von drei Autorinnen, die für das Stadtschreiberstipendium „Feuergriffel“ in Mannheim nominiert sind. Die Grafikerin stammt aus Wien. Ofner

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018