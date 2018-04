Friedensvertrag für Korea rückt näher

Anzeige

Panmunjom.Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seinen Willen zu einem vollständigen Abbau seines Atomwaffenprogramms bekräftigt. Bei dem historischen Korea-Gipfel gestern im Grenzort Panmunjom unterzeichnete Kim mit Südkoreas Präsident Moon Jae In eine Erklärung, die eine „neue Ära des Friedens“ einläuten soll. Beide umarmten sich nach der Unterzeichnung. Das seit dem Ende des Koreakrieges vor 65 Jahren gültige Waffenstillstandsabkommen soll noch in diesem Jahr durch einen Friedensvertrag ersetzt werden. Für den Gipfel hatte Kim als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges die Grenze überquert. Der Machthaber wurde an der Demarkationslinie in der Sicherheitszone von Moon Jae In empfangen. Beide begrüßten sich herzlich. dpa