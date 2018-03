Frohe Ostern!

Anzeige

Bergstraße.Ein sympathischer Osterhase, umgeben von bunten Blumen: Mika Vinson hat mit seinem farbenfrohen Bild den ersten Preis beim Malwettbewerb im Rahmen des BA-Zeitungsprojekts „Klasse Kids“ gewonnen. Der Grundschüler besucht die dritte Klasse der Schule an der Weschnitz in Einhausen. Mit ihm freuen sich auch seine Schulkameraden: Neben dem Abdruck seines Bildes auf der heutigen Titelseite werden die Mädchen und Jungen mit einem weiteren Preis belohnt: Eine spannende Erlebnisshow des Beltz-Verlags wird an ihrer Schule zu sehen sein. Der Weinheimer Verlag unterstützt „Klasse Kids“ seit drei Jahren als Projektpartner. cim/BILD: Vinson