Frost statt Frühling

Offenbach/Mannheim.Es wird eisig: Den Menschen in Deutschland stehen die bislang kältesten Tage des Jahres bevor, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gestern erklärte. Ab Sonntag sind demnach Dauerfrost und eisige Winde zu erwarten. In den Nächten kann die Luft in den Mittelgebirgen bis zu minus 20 Grad abkühlen, tagsüber klettern die Werte kaum über die Null-Grad-Grenze.

Wegen des Winds können sich die Minusgrade noch kälter anfühlen. Dabei bleibt es in den meisten Regionen Deutschlands trocken und sonnig. Wie lange der Frost anhält, können die Meteorologen nicht sicher sagen. Auch in Mannheim werden trotz Sonne bis Ende nächster Woche die Temperaturen voraussichtlich den Gefrierpunkt nicht übersteigen. dpa/kako