Frust bei Caterpillar

Caterpillar-Mitarbeiter am Werkstor in Mannheim. © Rinderspacher

Mannheim.Unruhige Zeiten für Caterpillar in Mannheim: Eine wichtige Standortvereinbarung fällt ab Januar weg. Der Vertrag hatte etwa betriebsbedingte Kündigungen bei den rund 950 Mitarbeitern im Werk ausgeschlossen und galt als Vertrauensbeleg der Konzernführung. Der Rückzieher trotz zuletzt sehr guter Geschäftszahlen bei steigender Nachfrage weckt Argwohn in der Carl-Benz-Straße. Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall sehen eine „vertane Chance“ für die Belegschaft – und sehen die Verantwortung dafür in erster Linie bei den Managern in der US-Zentrale des Weltkonzerns. Sie interessierten sich nicht für die Sorgen und Interessen der Mitarbeiter in Deutschland, so der Vorwurf. Das Unternehmen äußerte sich vorerst nicht. gna

