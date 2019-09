Fünf Ehrenbriefe verliehen

Lampertheim.Fünf Lampertheimer haben den Landesehrenbrief erhalten. Steffen Lüderwald wurde für sein Engagement für Flüchtlinge ausgezeichnet, die er mit Sportausrüstung versorgt hatte. Alexander Scholl ist Ortsvorsteher in Hofheim und beim Hofheimer Carnevalverein aktiv. Aidas Schugschdinis erhielt der Ehrenbrief für sein Engagement als Vorsitzender im Litauischen Jugendbund. Nunzio Galvagno ist in vielen Vereinen und in der Kommunalpolitik aktiv, beispielsweise beim A. S. Azzurri. Jürgen Meyer wurde geehrt für sein Wirken als Lampertheimer Stadtrat, im Rettungsdienst und als Zugführer im Katastrophenschutz. Zum Ratsherren ernannt wurde Dieter Meyer von der CDU. kur

