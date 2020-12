Fünf Euro bei Homeoffice

Das Arbeiten von zu Hause aus soll steuerlich begünstigt werden. © dpa

Berlin.Arbeitnehmer sollen nach einem Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) leichter regelmäßig von einem Ort ihrer Wahl aus arbeiten können. Sie sollen das Recht bekommen, einen Wunsch nach mobilem Arbeiten mit ihrem Arbeitgeber zu erörtern. Ein ursprünglich angedachtes Recht auf Homeoffice ist aber nicht mehr geplant. Heils Entwurf für das „Mobile Arbeit Gesetz“ ging am Montag in die Abstimmung in der Regierung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr. Arbeitgeber sollen konkret auf die gewünschte Ausgestaltung der mobilen Arbeit eingehen müssen. Lehnen sie den Antrag ab, sollen sie dies spätestens nach zwei Monaten begründet schriftlich mitteilen müssen.

Finanzpolitiker der großen Koalition verhandelten parallel dazu über steuerliche Erleichterungen für Beschäftigte, die wegen Corona ins Homeoffice wechseln müssen. Konkret geht es um eine Homeoffice-Pauschale, die bei der Steuer geltend gemacht werden kann. Nach Angaben des finanzpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion Lothar Binding soll diese fünf Euro pro Heimarbeitstag betragen, aber maximal 500 Euro im Jahr. Die Regelung soll zunächst auf zwei Jahre befristet werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020