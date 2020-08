Fünfkampf ums Rathaus möglich

Bensheim.Es gibt möglicherweise einen Fünfkampf um den Bürgermeisterposten im Bensheimer Rathaus. Kurz bevor am Montagabend die Frist ablief, reichte mit Frank Richter ein weiterer unabhängiger Kandidat seine Unterlagen und die notwendigen Unterschriften ein. Diese müssen nun von der Verwaltung geprüft werden. Mit dem Ergebnis ist zeitnah zu rechnen. Über den potenziellen Bewerber ist bis dato nichts bekannt.

Gesichert treten Amtsinhaber Rolf Richter (CDU), Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen), Christine Klein (unabhängig) und Stefan Stehle (FDP) am 1. November gegeneinander an. Eine mögliche Stichwahl, die durch das breit aufgestellte Feld wahrscheinlicher geworden ist, wäre am 15. November. Wahlberechtigt sind rund 32 000 Bensheimer. dr/Archivbild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020